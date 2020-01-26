Израильтянка Иссахар попросила президента России о помиловании

Осужденная в России гражданка Израиля Наама Иссахар обратилась к президенту Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, пишут СМИ со ссылкой на заявление адвокатов израильтянки.

Как сообщили РБК адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин, Иссахар «приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении».

«Такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», – сообщила защита.

В Кремле ранее сообщили, что процесс освобождения Иссахар тормозит то, что она не обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Президент Владимир Путин в Израиле провел встречу с матерью Иссахар. Глава государства отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и заверил, что «все будет хорошо».

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