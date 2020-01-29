Минобороны назвало лицемерием «беспокойство» США из-за наступления России в Идлибе

«Беспокойство» Вашингтона из-за «масштабного наступления» российских и сирийских военных на «мирных жителей» в провинции Идлиб является лицемерием, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«За весь период активного противостояния России международному терроризму в Сирии не было ни одного публичного заявления Госдепартамента США в поддержку этой борьбы. Более того, все нравоучения Госдепа по Сирии и «обеспокоенности» якобы страданиями «мирных жителей» выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев», – Конашенков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что на этом фоне не удивительна «молчаливая поддержка последних недель Госдепом» скоординированного наступления из Идлибской зоны деэскалации сил, называемых Помпео «невинными мирными жителями», с артиллерией и бронетехникой, которые принадлежат «Джабгат ан-Нусре» (запрещена в России).

«Под аналогичные лицемерные твиты Госдепартамента США ранее были освобождены и сейчас, в отличие от стертой с лица земли бомбардировками США Ракки, самостоятельно налаживают мирную жизнь сирийцы в Алеппо, Пальмире, Хаме, Хомсе, Думе, Деръа, Сувейде, Кунейтре, Дейр-Эз-Зоре», – уточнил Конашенков.

По его словам, «причиной главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно Госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на освобожденной от террористов территории их страны».

Он добавил, что «по состоянию на утро 29 января в результате оборонительных действий и контрнаступления сирийских правительственных войск на границе зоны деэсклации «Идлиб» уничтожены и захвачены восемь «невинных» танков, более 15 «невинных» боевых машин пехоты, 49 «невинных» пикапов с крупнокалиберным вооружением, восемь «невинных» джихад-мобилей, четыре «невинных» ударных БПЛА и десятки артиллерийских орудий разных калибров».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил об испытываемом в Госдепе «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии на якобы «мирных жителей» Идлиба. При этом США пригрозили Дамаску и его союзникам решительными мерами.

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