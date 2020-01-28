Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России» решением президиума генерального совета партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Он указал, что поведение губернатора Чувашии вызвало совершенно заслуженное возмущение.

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», – отметил Турчак, слова которого приводятся на сайте ЕР.

Ранее во вторник некоторые СМИ сообщили, что решение об отставке Игнатьева уже принято. Сам глава Чувашии в это время выступил с ежегодным посланием госсовету республики.

Напомним, Игантьева раскритиковали после появления в Сети видео, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии. При этом Игнатьев заявил, что относится к сотрудникам МЧС уважительно, и отверг домыслы и слухи о «непочтительном отношении» к ним. Произошедшее с офицером МЧС представитель главы Чувашии назвал дружеской шуткой.

Незадолго до этого произошел другой скандальный эпизод. Поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, Игнатьев призвал «мочить» журналистов, пишущих только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». Позднее глава региона извинился, пожаловавшись, что в его речи «все передернули и переиначили».

На этом фоне комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии.