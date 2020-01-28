Запуск четвертой партии из 60 спутников Starlink отложили

Запуск очередной партии из 60 спутников глобальной сети системы Starlink, планировавшийся во вторник, перенесен на 29 января, сообщила компания-оператор SpaceX.

Отсрочка запуска продиктована сохраняющимися плохими погодными условиями для посадки первой многоразовой ступени тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. По этой причине запуск уже трижды переносился.

«Из-за плохой погоды в районе спасательной операции теперь планируем провести запуск спутников Starlink 29 января в 09.06 (по времени Восточного побережья США (17.06 МСК), – передает «Интерфакс» сообщение компании.

Это должен быть уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink.

Напомним, 7 января компания SpaceX сообщила о выводе в космос 60 микроспутников Starlink, которые были запущены ранее на ракете-носителе Falcon 9.

Ранее ракета Falcon стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink в ноябре и в мае.

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