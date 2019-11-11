Ракета Falcon стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink

С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, компания SpaceX транслировала запуск в прямом эфире.

Старт был дан 9.56 по местному времени (17.56 мск). По информации SpaceX, многоразовая ракета-носитель осуществляет запуск в четвертый раз, что происходит впервые, ранее ракеты осуществляли максимум три запуска. Эта ракета Falcon 9 ранее также осуществила запуск спутников Iridium-7, SAOCOM-1A и Nusantara Satu, сообщает РИА «Новости».

Также впервые для старта используется уже летавший носовой обтекатель ракеты, который получилось сохранить после запуска ракетой-носителем Falcon Heavy спутников Arabsat-6A.

После отделения первой ступени ракета совершит посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане, носовой обтекатель намерены достать из океана после приводнения.

Ранее запуск ракеты Falcon-9 с 60 спутниками Starlink был осуществлен в конце мая.