Приморье получило экспресс-системы для выявления коронавируса

«В Приморском крае предприняты максимальные меры безопасности. Регион в числе первых получил экспресс-системы для оперативной диагностики наличия коронавируса», – заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь министерства здравоохранения Приморского края Ксения Гусенцова.

«В Приморском крае обеспечены максимальные меры по контролю за въезжающими, так как это особая территория, где расположены 15 пропускных пунктов на авиа, железнодорожных, морских и автомобильных путях. Мы в числе регионов, которые первыми получили экспресс-системы, разработанные российским научным центром «Вектор». Они помогают оперативно диагностировать наличие коронавируса», – сказала Гусенцова.

Также, по ее словам, во всех пунктах пропуска установлены тепловизоры. «На сегодняшний день именно они являются основным кордоном по недопущению на территорию края российских или иностранных граждан даже с симптомами ОРВИ. Особенно это касается въезжающих с территории КНР», – подчеркнула собеседница.

«По данным территориального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территорию края въехало более семи тысяч граждан, из них около 1200 – из Китая. Среди них у одного подозрение на ОРВИ. У него была повышенная температура, но отсутствовали другие симптомы. Пока не получены окончательные данные о его состоянии, он находится в боксированной палате стационара во Владивостоке», – рассказала пресс-секретарь.

Она добавила, что особый режим в Приморском крае будет продлен до 1 февраля. Все работники медучреждений края получили специальный инструктаж. «А все въезжающие с территории, где выявлен коронавирус, информируются о том, что они должны быть особо внимательны к себе и своим близким», – заключила Гусенцова.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору за два дня подготовить план по профилактике и контролю распространения нового коронавируса. Кроме того, премьер поручил создать оперативный штаб по контролю за ситуацией, куда войдут заместители председателя правительства, а также главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Во вторник российские туроператоры решили приостановить прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса. Отмечается, что уже прибывшие в Россию туристы не будут прерывать программы и покидать страну досрочно.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что на данный момент нет необходимости закрывать границу с Китаем из-за распространения нового коронавируса.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число зараженных достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.

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