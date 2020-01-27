В правительстве не увидели необходимости закрывать границу с Китаем

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на данный момент нет необходимости закрывать границу с Китаем из-за распространения нового коронавируса.

«Нет, такой необходимости нет», – сказала Голикова, отвечая на вопрос о возможном закрытии границы с КНР, передает РИА «Новости».

По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800. Власти КНР объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Эпидемия охватила почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы.