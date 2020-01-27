Жители закрытого из-за коронавируса Уханя устроили флешмоб

В китайском Ухане, изолированном из-за нового типа коронавируса, жители устроили флешмоб, сообщают журналисты.

В 11-миллионном Ухане люди с балконов скандируют: «Ухань, вперед!» – сообщила в Twitter корреспондент NBC News Дженис Фрайер.

Присоединяться к флешмобу призывают через соцсети.

Журналистка Рейчел Чунг в Twitter сравнила действия жителей с ситуацией в Гонконге, где протестующие «выкрикивали лозунги из своих окон в установленное время каждую ночь».

Также жители города поют китайский национальный гимн.

Hongkongers will find this familiar because it’s a protest strategy adopted in #HongKong since September, where citizens shouted protests slogans out their windows together at a fixed time each night. Video from @alexhofford pic.twitter.com/ojzVBbnzww — Rachel Cheung (@rachel_cheung1) January 27, 2020

Напомним, в Китае ряд городов закрыли из-за нового коронавируса. Эпидемия охватила почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы.

По последним данным, 2,4 тыс. человек заразились и 80 умерли от пневмонии нового типа в Китае.