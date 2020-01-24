В Китае десять городов закрыли из-за коронавируса

О временной приостановке транспортного сообщения объявили девять городов китайской провинции Хубэй вслед за городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса.

Таким образом число городов, где в той или иной степени остановлен транспорт, достигло десяти, включая Ухань (11 млн человек), Чиби (534 тыс. человек), Эчжоу (1,08 млн), Хуанган (7,5 млн), Сяньтао (1,6 млн), Чжицзян (550 тыс.), Цяньцзян (963 тыс.), Хуанши (2,7 млн), Эньши (809 тыс.) и Сяньнин (2,5 млн), передает РИА «Новости».

Эта меры затронули жизни более 29,2 млн жителей провинции.

Наиболее строгий карантин в Ухани, где с четверга перестали ходить автобусы, паромы, метро. В город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены.

Напомним, число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 25 человек. Россиянам рекомендовали не ездить в страну.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе.