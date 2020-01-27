США опровергли заявления о причастности талибов к крушению самолета в Афганистане

У США нет данных, что упавший в Афганистане самолет был сбит, заявления Талибов об этом неверны, сообщил официальный представитель командования ВС США полковник Сонни Леггетт.

«Американский (самолет) Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Пока причина крушения расследуется, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь. Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее поступления. Заявления талибов о том, что еще один самолет потерпел крушение, являются ложными», – заявил Леггетт, передает РИА «Новости».



Ранее в понедельник было опубликовано видео с места крушения самолета в Афганистане. Сообщалось, что борт мог принадлежать ВВС США. По разным версиям, в авиакатастрофе погибли от 83 до 110 человек.

Ответственность за сбитый американский самолет в Афганистане взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».