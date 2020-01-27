«Талибан» взял ответственность за уничтожение самолета ВВС США

Запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» взяла на себя ответственность за сбитый американский самолет в Афганистане, сообщают СМИ.

В «Талибане» утверждают, что в самолете находились высокопоставленные офицеры, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Представитель центрального командования ВС США майор Бет Риордан отказался комментировать заявление талибов, он также не уточнил, действительно ли самолет принадлежал ВВС США.

В понедельник было опубликовано видео с места крушения американского самолета в Афганистане. СМИ сообщали, что потерпевший крушение самолет мог принадлежать американским ВВС. До этого отмечалось, что борт якобы принадлежал вооруженным силам Афганистана.

По разным версиям, в авиакатастрофе погибли от 83 до 110 человек.