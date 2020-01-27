Разбившийся в Афганистане самолет мог принадлежать ВВС США

Потерпевший крушение в Афганистане самолет мог принадлежать американским ВВС, сообщают СМИ.

На правом двигателе самолета есть опознавательные знаки, указывающие на то, что борт принадлежал ВВС США, передает ТАСС со ссылкой на TOLOnews.

Канал опубликовал кадры с места падения самолета, по которым видно, что самолет частично сгорел.

Ранее СМИ сообщили, что самолет мог принадлежать вооруженным силам Афганистана. Отмечалось, что на борту находились 110 человек. По другим данным, на самолете летели 83 человека.