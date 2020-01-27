Российский футбольный клуб отменил матч с командой из Уханя

Футбольный клуб «Краснодар» убрал информацию о товарищеском матче против китайского ФК «Ухань Залл» из списка игр в рамках тренировочного сбора в Испании.

«Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас происходит его коррекция», – пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе ФК «Краснодар». Отмечается, что сообщение о матче, который должен был состояться 10 февраля, удалено из соцсетей российского клуба.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграет с китайской командой в ходе второго тренировочного сбора в испанской Марбелье.

Напомним, именно в Ухане началась вспышка нового коронавируса, по последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800.

Власти КНР объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Эпидемия охватила почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.