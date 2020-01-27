Названо число семей-претендентов на материнский капитал за первого и второго ребенка в 2020 году

Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Мы предполагаем, что данной мерой в 2020 году на первого ребенка могут воспользоваться порядка 558 тыс. наших граждан, в семьях которых родятся дети, и на второго ребенка - порядка 551 тыс. наших граждан. То есть, это более 1 млн человек получат поддержку в форме материнского семейного капитала», – передает ее слова ТАСС.

Голикова также добавила, что в этом году 2,4 млн россиян могут претендовать на пособие на детей от 3 до 7 лет. Расходы бюджета на эту меру поддержки составят порядка 159 млрд рублей, передает РИА «Новости».

При этом, сообщила она, около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности.

«По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек, среди них – основная часть – это семьи, которые имеют детей, это порядка 70-80%», – сказала она.

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