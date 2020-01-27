В Институте русского языка имени Виноградова объяснили, как склонять Ухань

Название китайского города Ухань в русском языке относится к мужскому роду, сообщили газете ВЗГЛЯД в справочной службе Института русского языка имени Виноградова.

Там отметили, что в соответствии со словарем-справочником «Географические названия» Евгения Левашова следует говорить «в Ухане, нет Уханя» и так далее.

«Основной принцип, по которым определяется родовая принадлежность таких топонимов, – традиция. Дело в том, что когда мы называем город так или иначе, мы опираемся на бытование топонимов в языковой среде», – отметили в справочной службе.

Там напомнили «школьный» принцип определения рода слова.

«Если это провинция (как Хайнань – прим. ВЗГЛЯД) – то считаем, что женский род. Если город, то считаем, что мужской. То есть, по наименованию родового слова. Возможно, Левашов это тоже принимал во внимание. И тогда формально похожие китайские наименования имеют разную родовую принадлежность», – объяснили в Институте русского языка.

В российских СМИ и соцсетях встречаются разные варианты склонения название города Ухань, оказавшегося в центре внимания из-за распространения нового вируса.

Справочная служба при Институте русского языка имени В. В. Виноградова (Москва) предоставляет бесплатную консультацию каждый будний день с 11.00 до 17.00 мск по телефону +7 (495) 695-26-48.