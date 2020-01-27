Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств

До 1 марта 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств с содержанием психотропных веществ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Утвердить порядок ввоза в Российскую Федерацию конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов», – сообщается в тексте поручений на сайте Кремля.

Кроме того, поручено утвердить перечень заболеваний и лекарств с содержанием наркотических средств и психотропных веществ для их ввоза в Россию.

Срок выполнения поручения – до 1 марта 2020 года.

Также Путин поручил до конца года внедрить единый реестр граждан, имеющих право на льготы по лекарствам.