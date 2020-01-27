Путин поручил внедрить единый реестр россиян, имеющих право на льготы по лекарствам

Президент Владимир Путин поручил правительству до конца года внедрить единый реестр граждан, имеющих право на льготы по лекарствам.

«Внедрить единый регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях», – говорится в поручении по реализации послания президента Федеральному Собранию, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения - 31 декабря 2020 года.