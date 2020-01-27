Стало известно, как отравившийся школьник купил алкоголь в Саратове

Совершеннолетний молодой человек приобрел алкоголь, после употребления которого десятилетний школьник в Саратове попал в больницу, сообщил источник в силовых структурах.

Ранее полиция сообщила, что 10-летний ученик четвертого класса школы вечером 22 января попал в больницу с диагнозом «отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация». Со слов его матери, сын днем ушел погулять на каток, а вечером ей по телефону сообщили, что он госпитализирован с алкогольным опьянением. Скорую ему вызвала прохожая, к которой мальчик обратился из-за плохого самочувствия. Полиция и прокуратура начали проверки.

«По предварительным данным, купил алкоголь неизвестный молодой человек - он совершеннолетний», – сообщил источник РИА «Новости».

Он отметил, что выясняется точка продажи алкоголя, в отношении которой также будет проведена проверка.

В экстренных службах региона сообщили, что мальчик уже выписан из больницы.

«Родители забрали его из больницы», – сказал источник.

Напомним, 23 января в Саратове госпитализировали десятилетнего мальчика, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом в аппарате уполномоченного по правам ребенка Саратовской области сообщили, что мальчик не был пьян. Он отравился неизвестным химическим веществом.