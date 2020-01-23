Пьяного ребенка госпитализировали в Саратове

В Саратове десятилетнего мальчика, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, госпитализировали.

Ребенка обнаружили прохожие, после чего они вызвали сотрудников оперативных служб, сообщает «Рен ТВ».

Подробности инцидента устанавливаются.

Сейчас ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова, передает РИА «Новости».

«Вчера в 22.18 (21.18 мск) бригада центра медицины катастроф госпитализировала мальчика 10 лет. Его у дома №1 по улице Большая Садовая обнаружили прохожие, которые и обратились за помощью медиков. В состоянии средней степени тяжести ребенка доставили в одну из больниц Саратова, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Предположительно, мальчик отравился неизвестным веществом», – уточнила она.

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