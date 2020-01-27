Польша не пригласила президента России на 75-летие освобождения Освенцима

Польша не пригласила президента России Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения Красной Армией нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау», сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, Владимиру Путину не было приглашения», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля уточнил, что Россия на памятных мероприятиях будет представлена на уровне посла.

В понедельник в польском Освенциме отметят 75-летие освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау». На торжества прибудут делегации из разных стран.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как создавался и функционировал этот лагерь смерти – и как был освобожден.

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