Китай обогнал Россию по экспорту вооружений

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27 января, понедельник  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
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В ожидании перемен в России начали вспоминать 1993 год

В 1993 году конфликт президента с парламентом превратился в уличные бои за центр МосквыФото: Reuters
В России стремительно обновилось правительство и инициированы поправки к Конституции. Страна готовится к перенастройке экономической и политической систем. При этом все помнят, что Россия по-прежнему зажата в кольце западных санкций. Хватит ли запаса прочности для реализации запланированных изменений? Нет ли угрозы нового развала государственности, возвращения хаоса и нищеты начала 90-х? Подробности...
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Освобождение Освенцима раскрыло страшные масштабы Холокоста

Освобождение Освенцима стало одним из символов освободительных усилий Советской АрмииФото: Keystone Pictures USA/Zuma/Global Look Press
Ровно 75 лет назад, 27 января 1945 года, части 100-й стрелковой дивизии Первого Украинского фронта освободили город Освенцим и находящийся неподалёку концлагерь. С тех пор слово «Освенцим» стало нарицательным для обозначения крайних проявлений бесчеловечности. Как создавался и функционировал этот лагерь смерти – и как был освобожден? Подробности...
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Почему НАТО не сможет скопировать русскую концепцию A2/AD

У стран НАТО действительно нет аналогов «Искандера» и «Бастиона», не говоря уже про С-400Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Вашингтон вновь недоволен тем, что Москва успешно использует концепцию A2/AD, превращающую Калининград и Крым в береговые крепости, которые ограничивают деятельность восточного фланга НАТО. При этом США рекомендуют своим союзникам в Европе взять пример с России и выстроить аналогичную систему обороны. Но удастся ли им это сделать?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Во Всеволоде Чаплине было столько намешано

Дмитрий Ольшанский, публицист
На лавочке у своего храма вдруг умер отец Всеволод Чаплин. Ужасно его жалко. Хотя сам отец Всеволод, несомненно, сказал бы, что нечего носиться с земной жизнью, не надо ее слишком ценить, он вообще был враг светского сентиментального либерализма. Подробности...

Интернет вдруг стал обязанностью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русский сегмент интернета – самый свободный. Если кто-то и цензурирует свободу мнений в РФ, так это американская компания Facebook. Прямо на территории России. Парадокс? Нет. Подробности...
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Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка

Дмитрий Родионов, политолог
В политической истории России наступил новый этап. Речь, разумеется, о поправках в Конституцию, предложенных президентом в ходе своего послания Федеральному собранию. Смею предположить, что следующие шаги будут еще более радикальными. Подробности...
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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
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              Китай обогнал Россию по экспорту вооружений

                 27 января 2020, 10:40
              Фото: Damir Sagolj/Reuters
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия – на третьем месте, свидетельствует доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI, СИПРИ). Рейтинг производителей оружия пересмотрели после того, как стали доступны данные из КНР.

              Специалисты института впервые получили данные о продажах Китая за 2015-2017 годы. Они отмечают, что это позволяет дать наиболее полную картину современного потенциала китайской военно-промышленной отрасли и входящих в нее компаний. Ранее китайских производителей не включали в топ-100 из-за отсутствия необходимых данных, передает ТАСС.

              Так, в первую двадцатку рейтинга 100 крупнейших компаний мира в 2017 году ранее входили 11 американских, шесть западноевропейских и три российские компании. Продажи американских компаний из топ-100 достигали 226,6 млрд долларов, российских – 37,7 млрд долларов.

              Согласно обновленным данным, в первую двадцатку входят четыре китайские компании с общим объемом продаж в 54,1 млрд долларов, причем три из них находятся в первой десятке.

              Военная промышленность Китая состоит в основном из 10 материнских компаний и одного научно-исследовательского института. Для получения представления о финансовых объемах отрасли авторы доклада выбрали семь из них, являющиеся самыми крупными в своих секторах: AVIC – основной производитель самолетов и авионики, CASIC – ракеты и космическая техника, CETC – электроника и компоненты для военной техники (радары, программное обеспечение), NORINCO и CSGC – ведущие производители наземной техники, CSIC и CSSC – главные судостроительные компании.

              Крупнейшей среди китайских компаний является AVIC, на долю которой из общего национального объема приходится 20,1 млрд долларов, что ставит ее на шестое место в топ-100. Объем продаж NORINCO составляет 17,2 млрд долларов, эта китайская компания является крупнейшим в мире производителем наземной техники.

              Авторы доклада СИПРИ обращают внимание на более высокую степень специализации китайских производителей в какой-то одной области вооружений, в то время как в других странах компании обыкновенно имеют более широкий спектр продукции, охватывающий авиацию, наземные системы и кораблестроение.

              В июне прошлого года СИПРИ представил доклад о модернизации ядерного оружия в мире.

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