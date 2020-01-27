Брошенных отцом в Шереметьево мальчиков пообещали вернуть в Хабаровский край

Двух оставленных в московском аэропорту «Шереметьево» мальчиков вернут в Хабаровский край, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко.

«Ждем документы для возвращения детей в Хабаровский край. Документы нужны, чтобы купить билеты, решаем вопрос о приобретении с правительством региона», – цитирует детского омбудсмена ТАСС.

По данным министра социальной защиты населения Хабаровского края Светланы Петуховой, дети живут в Комсомольске-на-Амуре. «Эта семья из Комсомольска-на-Амуре. Родители жили не дружно, но семья не малоимущая», – сказала Петухова.

Она рассказала, что «о матери детей ничего неизвестно с апреля прошлого года, она пропала, тогда же был инцидент когда этих мальчиков оставили в детском саду и не забрали». По словам Петуховой, дети в семье были желанными, отец занимался ими, был требовательным. Сам он работал вахтовым методом. «Дети будут возвращены в самый короткий срок после проведения всех необходимых процедур и с сопровождением», – отметила Петухова.

В свою очередь, в администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили, что семья, в которой воспитывались дети, получала предупреждения от органов за ненадлежащее воспитание.

«По матери в 2017 году комиссией рассматривался протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – дети опрокинули на себя горячий чайник, получили термические ожоги, когда мать выходила за хлебом в магазин. По решению комиссии мать предупредили», – сказал представитель администрации. Он уточнил, что дети не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении.

Старший мальчик посещал школу, младший ходил в детский сад. Отец, неоднократно выезжавший на заработки вахтовым методом, дважды по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям, а по возвращении с работы забирал детей. Он пояснял, что не мог оставить детей на мать. «24 января мужчина забрал документы из школы на старшего ребенка, пояснил, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье, а работу найти не проблема», – добавили в администрации Комсомольска-на-Амуре.

В прокуратуре Хабаровского края по поводу случившегося начата проверка, будет оценена работа органов системы профилактики.

Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух несовершеннолетних мальчиков. У мальчиков при себе был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

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