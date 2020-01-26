Россиянин почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать Соединенным Штатам разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1, пишут СМИ.

По информации телеканала РЕН ТВ, мужчина отправил технику почтой из Калужской области еще в апреле 2019 года, а задержан был в субботу, 25 января.

Сотрудники областной таможни заметили радиостанцию в посылке и обратились в правоохранительные органы. Оперативники направили запрос в российское военное ведомство, где, в свою очередь, подтвердили, что радиостанция разработана для Вооруженных Сил России.

В отношении задержанного заведено уголовное дело.