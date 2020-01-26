Опубликовано видео разговора Трампа о противостоянии России и Украины

В Сети опубликовано видео, которое якобы было сделано в 2018 году во время ужина президента США Дональда Трампа в Вашингтоне с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фурманом, на котором они обсуждают противостояние России и Украины. Запись публикует Associated Press.

Утверждается, что встреча состоялась в Trump International Hotel в Вашингтоне. Бизнесменов Парнаса и Фурмана считают связанными с адвокатом Рудольфом Джулиани, сообщает РБК.

Кто именно сделал запись, которая длится 1 час 23 минуты, не уточняется. Американский президент интересовался и бизнесменов, как долго Украина сможет противостоять «российской агрессии» без помощи США.

Из публикации следует, что затем Трамп высказался за отстранение от должности посла на Украине Мари Йованович, передает ТАСС.

23 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина находится «на границе между демократией и тиранией в самой восточной части Европы». Также он сказал, что Трамп «предпринял те меры по противодействию России, которые не использовал президент Барак Обама».