Дважды сбитого машиной жителя Костромы привлекут к ответственности

Пешеход в Костроме дважды становился виновником ДТП, попадая под колеса автомобилей, по данному факту сотрудники полиции начали проверку, сообщили в областном управлении МВД.

23 января 46-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, в результате чего его сбила машина, так как водитель не мог заметить внезапно появившегося пешехода.

«В ходе разбирательства выяснилось, что виновник ДТП уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Буквально два дня назад его при аналогичных обстоятельствах уже сбивала машина», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В обоих случаях нарушитель был пьян. Сейчас мужчина находится на амбулаторном лечении. По фактам ДТП начато административное расследование, виновнику грозят штрафы за нарушение ПДД. Кроме того, водители могут взыскать с мужчины средства за ремонт авто.

Ранее в Ангарске водитель сбил и несколько раз переехал пожилую женщину, в отношении него завели дело.