На дважды переехавшего пенсионерку водителя завели дело

По факту аварии в Ангарске, где водитель два раза переехал пенсионерку, возбуждено уголовное дело, сообщило ГУ МВД по Иркутской области.

«Следователем следственной части управления МВД по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала пожилая женщина», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия. По этой статье обвиняемому грозит лишение свободы до семи лет.

Для расследования дело передано из органов внутренних дел в Следственный комитет для наиболее полного и объективного расследования, сообщило следственное управление СК по региону.

СМИ сообщали, что водитель сбил женщину на тротуаре, не остановился и проехался по пострадавшей еще раз. Его пассажир после ДТП вышел из машины и ушел. Водитель с места аварии скрылся.