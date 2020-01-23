Эксперт: Механизм общероссийского голосования по инициативам президента надо четко прописать

Необходимо четко прописать процедуру общероссийского голосования по изменениям в Конституцию, исключить разночтения в результатах голосования, возможности различных трактовок. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД лидер общественных наблюдателей России Александр Точенов. По его мнению, перед проведением голосования необходима и широкая информационная кампания.

«Общероссийское голосование носит рекомендательный характер, но глава государства будет к нему прислушиваться, ведь он сам это инициировал. Можно было реализовать инициативу президента при помощи законов, без голосования, но нужно было понять, как относятся наши граждане к таким изменениям в государственном управлении», – подчеркнул глава ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

«Но механизм общероссийского голосования пока ничем не регламентирован, поэтому главная задача на сегодня заключается в том, чтобы четко прописать его процедуру – кто и как проводит, кто и каким образом контролирует тех, кто проводит», – сказал собеседник.

Предельная четкость при описании процедуры исключит в будущем разночтения в результатах голосования, возможности различных трактовок, пояснил глава НОМ. Кроме того, подчеркнул Точенов, крайне важны оперативность в ходе подготовки к голосованию и прозрачность его проведения.

«Люди должны понимать, что происходит, а для этого нужен не только регламентирующий документ, но еще и разъяснительная предварительная работа. Необходима большая информационная поддержка», – сказал Точенов.

Глава НОМ полагает, что все критерии, которые будут использованы для подготовки общероссийского голосования, будут взяты из опыта правозащитной деятельности, мониторинга избирательных прав граждан, наблюдения за процедурой в день голосования. «Данные механизмы использовались и ранее, но их надо лишь заточить под новизну события», – заключил собеседник.

Как сообщает сайт НОМ, в понедельник прошло расширенное заседание Совета ассоциации с участием федеральных экспертов и политологов. Главной темой стало обсуждение участия ассоциации в проведении общероссийского голосования по инициативам президента.

Активисты Ассоциации обозначили пять обязательных критериев для процедуры голосования: понятная для граждан и организаторов процедура, прозрачность процедуры, предусматривающая возможность общественного контроля за ходом подготовки и проведения, и этапом подведения итогов, широкая информационная кампания для разъяснения содержания предложенных инициатив, четкие сроки проведения, выявления воли граждан и публикация результатов и, наконец, вовлечение максимального числа субъектов избирательного процесса, которое понадобится, в том числе, и для разъяснения особенностей организации процедуры голосования.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам. В четверг Госдума одобрила проект в первом чтении.

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию заявила, что наблюдением за общероссийским голосованием могла бы заняться Общественная палата.