Кеосаян рассказал о самочувствии Симоньян после срочной госпитализации

Режиссер Тигран Кеосаян заявил, что поводов для тревоги о здоровье его супруги – главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян – нет, ситуация находится под контролем.

Кеосаян заявил, что Симоньян «хорошо себя чувствует», она «не в больнице», передает портал Teleprogramma.pro.

Вдаваться в детали и комментировать причины случившегося режиссер отказался.

Ранее Симоньян опровергла сообщения о том, что она попала в реанимацию из-за проблем с сердцем.

До этого, в июне, беременная Маргарита Симоньян была госпитализирована после общения с подкараулившей ее общественной активисткой Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Позже Симоньян выписали с диагнозом «угроза позднего выкидыша».