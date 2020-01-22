Симоньян пошутила по поводу своей «госпитализации»

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опровергла сообщения о том, что она попала в реанимацию из-за проблем с сердцем.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Симоньян якобы была доставлена в институт имени Н.В. Склифосовского, так как ей стало плохо во время совещания.

«В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В июне беременная Маргарита Симоньян была госпитализирована после общения с подкараулившей ее общественной активисткой Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Позже Симоньян выписали с диагнозом «угроза позднего выкидыша».