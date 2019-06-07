Симоньян выписали из больницы

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее выписали из больницы.

«Вот с таким диагнозом меня выписали», – сообщила Симоньян в своем телеграм-канале, приложив к посту фото документа.

В документе говорится, что Симоньян поставлен диагноз ОАГА – отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Также там значится фраза «угроза позднего выкидыша».

«Несколько капельниц и строгий медицинский контроль – огромное спасибо врачам. Прошу прощения у всех, с кем должна была встретиться в Питере», – сообщила главред RT.

Она добавила, что после инцидента к «Эху Москвы» и его главному редактору Алексею Венедиктову не имеет никаких претензий.

«Эховцы были замечательны, вызвали мне скорую, оперативно переформатировали эфир», – объяснила Симоньян.

«Любови Соболь, жене и дочери Навального я желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, легких беременностей и побольше детишек. Смею надеяться, что, несмотря на улюлюкающую поддержку, Любовь и сама понимает, что поступила нехорошо, и мучается этим. Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем», – пояснила свою позицию она.

Напомним, главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян была госпитализирована после общения с подкараулившей ее общественной активисткой Любовью Соболь в редакции «Эха Москвы».

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов принес извинения Симоньян за инцидент с Соболь.

Акушер-гинеколог и профессор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Елена Уварова прокомментировала газете ВЗГЛЯД ситуацию с Симоньян.