Диетолог предупредил о «заразности» ожирения

Ожирение не может передаваться от человека к человеку, но возможны случаи «социального заражения» ожирением, заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Человеку, как любому примату, свойственно так называемое «подражательное поведение». Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению», – заявил доктор медицинских наук в интервью радио Sputnik.

По его словам, чаще всего такое «подражательное поведение» можно встретить в офисах, где приняты застолья. Человек не может отказаться от совместного времяпрепровождения и за компанию ест со всеми, получая лишние килограммы, считает Гинзбург.

Также он обратил внимание и на «заразность» ожирения в семейных парах. «Мы очень часто видим нарастание веса у мужчин, у которых беременеет жена. Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина. Я такие случаи видел. Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием», – считает врач.

Само ожирение, помимо того, что не прибавляет красоты человеку, может стать причиной ряда заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, лишние килограммы могут стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и, в некоторых случаях, рака.

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