США высказали Китаю претензии из-за коронавируса

Высокопоставленный представитель госдепартамента США обвинил власти Китая в том, что они не сразу отреагировали на новый коронавирус.

По мнению американской стороны, «обеспокоенность внутри Китая и в международном масштабе отражает то, что мы видели в прошлом», передает РИА «Новости».

США увидели в нынешней ситуации «отражение ситуации 2003 года с атипичной пневмонией, когда правительство (Китая) не спешило с ответом, и это выставляло положение вещей в худшем свете, чем было на самом деле», передает ТАСС.

Госдеп заявил о «нежелании» Пекина «стремительно действовать». В результате у международного сообщества нет «чувства уверенности относительно того, как с этим справляются в Китае», сказал чиновник.

Он заявил, что США «обеспокоены транспарентностью правительства в Китае»

По версии Вашингтона, «факты таковы, что, похоже, это происходило уже какое-то время без каких-либо однозначных заявлений» Пекина. Однако в США заметили «ободряющие сигналы», свидетельствующие о том, что Китай «понял серьезность ситуации».

В Госдепе выразили благодарность китайской стороне за то, что Китай передал ДНК нового вируса. США «обеспокоены, но осторожно оптимистичны», сказали в ведомстве.