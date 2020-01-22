Археолог назвал региональные проекты, которые могут претендовать на президентские гранты

В России существует много проектов, которые достойны получения президентских грантов. Это не только НКО, занимающиеся помощью инвалидам, престарелым, больным, но и проекты по формированию патриотизма. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД археолог Александр Бессуднов, комментируя решение Путина дополнительно выделить Фонду президентских грантов несколько миллиардов рублей на проекты в провинции.

Президент Липецкой областной научной общественной организации «Археолог» Александр Бессуднов приветствовал решение президента Владимира Путина выделить Фонду президентских грантов в этом году дополнительно три миллиарда рублей.

«Сейчас активность НКО по всей стране достаточно высока. И мы видим, сколько денег пошло на разные инициативы», – отметил Бессуднов. Он добавил, что главное даже не сама сумма, – важно поддержать именно те проекты, что могут быть полностью реализованы. Впрочем, глава «Археолога» надеется, что в фонде выберут именно такие проекты. «В фонде собралась очень профессиональная команда, в чем я смог лично убедиться. Поскольку наш проект попал в сотню лучших по стране, нас пригласили на конференцию победителей конкурса президентских грантов в Сочи, где мы очень тесно работали с сотрудниками фонда», – рассказал Бессуднов.

Как сообщал ТАСС, в среду президент Владимир Путин встретился в Липецкой области с представителями общественности. В ходе дискуссии он сообщил, что дополнительно выделены на софинансирование региональных проектов по линии Фонда президентских грантов в этом году будет выделено три миллиарда рублей. Президент рассказал об этом в ответ на вопрос Бессуднова, призвавшего помочь проведению региональных конкурсов. «Много молодых людей, которые хотят помочь стране, помочь России. И я знаю, что вы такие направления всегда поддерживаете, за что вам большое спасибо», – говорил Бессуднов во время встречи.

Напомним, сам «Археолог» уже дважды получал президентские гранты. Проект «Охрана, мониторинг и изучение археологического наследия Липецкой области» по итогам оценки результатов проектов, поддержанных грантами в 2017 году, вошел в число ста лучших в стране.

По словам Бессуднова, встреча с президентом оставила у него «очень приятные и теплые» впечатления. «Все, что звучало на встрече, говорилось искренне. Такие встречи нужно проводить как можно чаще, причем в разных регионах. Надеюсь, встреча оказалась очень полезна не только для нас, но и для президента. Он многое выяснил для себя относительно положения провинции. Для президента было важно, как оценивают ситуацию люди», – считает Бессуднов.

По словам археолога, в России существует масса достойных проектов, которые еще пока не получали гранты. «Ребята настолько одержимо работают, что могут жизнь положить за дело. Они помогают инвалидам, престарелым, больным. Это одно из важнейших направлений. Но я как историк считаю необходимым поддерживать проекты, которые направлены на формирование патриотизма. Надо настоящих патриотов, а не тех пустых «а ля патриотов», которые на самом деле потом при первой же возможности линяют куда-то на Запад», – посетовал историк.

Благодаря грантам, можно шире поддерживать проекты по изучению родной истории на местах. «Они должны быть нацелены на изучение родной истории на примере родной деревеньки, хутора, дома, семьи. Наши корни уходят вглубь веков, в первую очередь нужно финансировать исторические, в том числе археологические проекты. Вообще, как я считаю, историю нашей молодежи сейчас недодают. И реализация подобных проектов может ситуацию исправить. Чем глубже наши корни, тем прочнее мы держимся на своей земле и молодежь не будет бежать из нашей страны», – подытожил Александр Бессуднов.