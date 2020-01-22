Путин оценил расходы на поддержку семей при реализации послания в 1 трлн рублей

Расходы на поддержку семей при реализации послания составят около 0,5–0,8% ВВП, это свыше 1 трлн рублей, заявил президент Владимир Путин.

«С учетом того, что меня некоторые коллеги критикуют по поводу того, что у нас большие очень расходы будут... я говорю об этом с вами, но ясно, что это публично говорится, все предложенные новации, связанные с поддержкой семьи, детства, материнства, горячим питанием в школах, с выплатами детям от трех до семи лет – это большие расходы бюджета. Они примерно потянут на от 0,5% до 0,8% ВВП страны – это большие деньги, это свыше триллиона рублей дополнительных расходов», – сказал Путин на встрече с представителями общественности, передает РИА «Новости».

Ранее президент заявил, что при реализации послания Федеральному собранию нельзя растягивать время.

Напомним, Путин значительную часть своего послания Федеральному собранию посвятил социальным вопросам. Президент подчеркнул, что сохранение населения и поддержка семей должны стать центральной задачей власти, на это придется направить все усилия, чтобы обеспечить будущее страны. Среди мер социальной поддержки россиян Путин назвал продление программы и увеличение размеров материнского капитала, реализацию социальных контрактов, повышение оплаты труда учителей, увеличение количества бюджетных мест в вузах.