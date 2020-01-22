Экспорт казахстанской нефти в Китай снижен из-за хлорорганических соединений

Казахстан снизил экспорт нефти в Китай из-за превышения в ней содержания хлорорганических соединений, сообщила пресс-служба казахстанской компании «Казтрансойл».

«16 января при приеме нефти АО «СНПС – Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до 204 градусов Цельсия. В тот же день был остановлен прием нефти от АО «СНПС – Актобемунайгаз» до урегулирования им вопросов качества сдаваемой нефти», – передает ТАСС сообщение компании.

Там добавили, что в связи с этим снижены объемы экспорта казахстанской нефти в Китай.

Напомним, 30 декабря «Транснефть» выплатила 18 нефтяным компаниям из Казахстана компенсацию за некондиционную нефть.