Ученые выявили таяние ледников Земли Франца-Иосифа

Специалисты национального парка «Русская Арктика» обнаружили уменьшение площади ледников на островах Земли Франца-Иосифа, сопоставив фотографии разных лет, сообщает пресс-служба нацпарка.

Заместитель директора парка по научной работе Иван Мизин рассказал, что «ландшафты островов изменились, демонстрируют нам процесс масштабного потепления на архипелаге». Ранее «56 островов Земли Франца-Иосифа покрыты ледниками», и теперь «почти на каждом из них заметно уменьшение площади оледенения», говорится в сообщении на сайте нацпарка.

«Наиболее наглядно это читается в местах выхода ледников в море. И береговая линия островов заметно изменилась там, где исчез ледниковый покров», – добавил он.

Первые снимки архипелага были сделаны в начале ХХ века. Специалисты парка фотографировали те же точки, чтобы сопоставить данные.

20 августа 1901 года на берег острова Алджера высадилась американская экспедиция под руководством Эвлина Болдуина, с ним был фотограф Энтони Фиала. Именно на его снимках запечатлены заснеженные столовые горы острова Брейди.

Однако современное изображение значительно отличается. Начальник отдела сохранения историко-культурного наследия парка Евгений Ермолов сообщил: «Ледники на острове Брейди поменяли свою конфигурацию. На современной фотографии заметно, что мощность потока выводных ледников за прошедшее столетие заметно уменьшилась. Также на историческом снимке есть восточный берег острова Брейди, который частично перекрывается западным берегом острова Матильды. Ледниковый купол плавно сходит в воды пролива, и на фотографии Фиалы даже не видно его границы. В 2018 году между берегами островов уже виден пролив, а ледниковый купол заканчивается на скалистом берегу».

Схожие изменения заметны на северном берегу острова Мак-Клинтока. Кроме того, в центральной части современной фотографии также хорошо заметен мыс Доступный, который в 1930 году был значительно закрыт выводным ледником. Теперь этот ледник завершается обрывистой стеной, а сам ледник покрыт многочисленными трещинами.

Ученые также сравнивают данные топографической съемки архипелага 1956-58 годов с современными космическими снимками.

«Например, от острова Галля в его южной части полуостров Литтрова отделился и превратился в остров. Мощность ледника уменьшается, и пролив вскрылся», – рассказал Ермолов.

По его словам, на Земле Франца-Иосифа не исключено появление и других новых островов.

Национальный парк «Русская Арктика» – это самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория, в ее составе – архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

Напомним, средняя температура воздуха на Земле Франца-Иосифа и на Северной Земле в октябре превысила норму на восемь градусов, что стало рекордным для отклонения средних температур в России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД