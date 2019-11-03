Названо место в России с максимальной тепловой аномалией

Средняя температура воздуха на Земле Франца-Иосифа и на Северной Земле в октябре превысила норму на восемь градусов, что стало рекордным для отклонения средних температур в России, сообщает Гидрометцентр.

«Самые крупные положительные аномалии сформировались в арктическом регионе страны. На Земле Франца Иосифа и на Северной Земле они составили +8° и более», – передает РИА «Новости» сообщение синоптиков.

На ваш взгляд Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление? Да

Нет



Ранее синоптики предупреждали о грядущей аномалии, а также рассказали о двух новых временах года.