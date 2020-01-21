В госнефтекомпании Азербайджана высказались на тему поставок нефти в Белоруссию

Официальный представитель госнефтекомпании Азербайджана Socar Ибрагим Ахмедов заявил, что вопрос о поставках нефти в Белоруссию остаются открытыми.

«Вопросы о том, какая нефть и из какой страны будет поставляться - открытые. Как и вопрос о том, будет ли Socar поставлять», – пояснил Ахмедов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что поставки нефти находятся в компетенции дочернего предприятия компании Socar Traiding.

Ранее во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Socar может выполнять поставки нефти в Белоруссию.

Напомним, во вторник в Белоруссии анонсировали поставки нефти не из России. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Россия якобы не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.