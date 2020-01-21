Алиев заявил о готовности поставлять нефть в Белоруссию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что госнефтекомпания страны Socar может выполнять поставки нефти в Белоруссию.

Алиев уточнил, что при этом не идет речь о сырье из Азербайджана, передает ТАСС.

«Socar Trading поставляет по всему миру, может и в Белоруссию. Но это все зависит от переговоров», – сказал президент на форуме в Давосе. Вместе с тем он отметил, что не слышал о подобных обращениях от белорусской стороны.

Во вторник в Белоруссии анонсировали поставки нефти не из России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.

10 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что нефть республике вместо России могут поставлять Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан или Азербайджан