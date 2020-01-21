В Белоруссии анонсировали поставки нефти не из России

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков анонсировал скорые поставки в Белоруссию нефти из альтернативных источников.

«Альтернативные поставки (нефти) прорабатываются. Не буду анонсировать, но есть уже практически готовые контракты. Это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления – будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления», – заявил Рыбаков, отвечая на вопрос, из каких стран, кроме России, возможно поступление нефти в ближайшее время.

Он также заявил, что приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии отменена. «Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом», – сказал руководитель концерна, передает БелТА.

Как сообщалось ранее, Минск приостанавливал экспорт нефтепродуктов, чтобы гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка. Экспорт нефтепродуктов был остановлен после того, как Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.

10 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что нефть республике вместо России могут поставлять Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан или Азербайджан.