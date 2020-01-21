России предсказали рост экономики в 3%

Через год Россия может выйти на рост экономики в 3%, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) дал прогноз по росту экономики России в 2020 году на уровне 1,9%, в будущем году ожидается ускорения роста до 2%.