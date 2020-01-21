Путин дал напутствие новому генпрокурору

Президент Владимир Путин провел встречу в Кремле с покидающим пост генпрокурора Юрием Чайкой и его преемником Игорем Красновым.

Путин поблагодарил Чайку за работу на посту генпрокурора, отметил его вклад и выразил надежду на то, что его наработки во главе Генпрокуратуры будут использованы новым руководством, передает РИА «Новости».

На встрече с Чайкой и Красновым Путин заявил о «недопустимости местничества» в работе структур прокуратуры, а также попросил кандидата на должность главы Генпрокуратуры обратить внимание на тему борьбы с коррупцией, контроля за соблюдением социальных прав граждан.

В понедельник президент внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора вместо Чайки.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался назвать возможное место работы Чайки.