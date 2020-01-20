Путин предложил замену генпрокурору Чайке

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы Следственного комитета России Игоря Краснова на должность генерального прокурора вместо Юрия Чайки, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора», – сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что нынешний глава Генпрокуратуры Юрий Чайка покидает пост в связи с переходом на другую работу, передает РИА «Новости».

Генеральный прокурор России Юрий Чайка родился 21 мая 1951 года в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Свою трудовую деятельность он начал в 1970 году электриком на судостроительном заводе родного города. После возвращения из армии в 1972 году поступил в Свердловский юридический институт.

В 1976 году, став дипломированным специалистом, Чайка был принят стажером в органы прокуратуры, затем работал следователем, заместителем межрайонного прокурора в Иркутской области, Тайшетским транспортным прокурором Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В 1983 году возглавил следственный отдел Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

С 1984 по 1992 год работал инструктором отдела административных органов Иркутского обкома КПСС, первым заместителем прокурора Иркутской области, заведующим отделом административных органов, заведующим государственно-правового отдела Иркутского обкома КПСС, Восточно-Сибирским транспортным прокурором.

В 1992 году он стал прокурором Иркутской области. В 1995 году – назначен на должность первого заместителя генпрокурора России. С 1999 по 2006 год возглавлял министерство юстиции.

23 июня 2006 года постановлением Совета Федерации назначен генпрокурором России. 22 июня 2011 года переназначен на эту должность.