Песков не назвал будущее место работы Чайки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не назвал новое возможное место работы экс-генпрокурора Юрия Чайки, которого российский лидер Владимир Путин накануне предложил освободить от должности.

«Пока никаких назначений не было. Если и когда они последуют, мы незамедлительно проинформируем», – передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, в понедельник Кремль объявил, что президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора. Занимавший которую Юрий Чайка переходит на другую работу.