Трамп призвал Европу добиваться энергобезопасности

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что европейские страны должны добиваться энергетической безопасности, и Вашингтон готов помочь им в этом.

«Европейским союзникам следует воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться энергетической безопасности», – заявил глава Белого дома, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что угроза санкций против «Северного потока – 2» переполнила чашу терпения европейцев и предоставила европейским лидерам, которые относятся к Трампу в лучшем случае без особого энтузиазма, повод для того, чтобы выступить против политики Вашингтона в отношении России.