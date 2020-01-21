Чемпионат Украины обогнал РПЛ в рейтинге футбольных лиг мира

Чемпионат Украины оказался выше Российской премьер-лиги (РПЛ) в рейтинге футбольных лиг мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2019 года, сообщается в организации.

РПЛ с 538,5 балла занимает 26-е место в рейтинге IFFHS, а чемпионат Украины (542) находится строчкой выше. Лучшим футбольным чемпионатом в мире стала английская премьер-лига (1287). На втором месте оказался чемпионат Бразилии (1165), на третьей строчке располагается чемпионат Испании (1141), на четвертом – чемпионат Италии (939), на пятом - чемпионат Колумбии (849), передает РИА «Новости».

Напомним, в 2018 году благодаря выходу в четвертьфинал чемпионата мира – 2018 сборная России поднялась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на 49-е место, в активе команды 1410 очков.

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