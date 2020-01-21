В Сбербанке предложили ввести уголовное наказание за киберпреступления

В Сбербанке предложили решить проблему мошенничества с использованием социальной инженерии с помощью ужесточения наказания, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Наказание за такие преступления должно быть более жестким. Очень хорошим можно назвать пример США, где наказывают киберпреступников сроками на 20 лет, – это правильно», – заявил Кузнецов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сегодня в России дела о мошенничестве с использованием методов социальной инженерии практически не доходят до суда. «Если за социальную инженерию давать до 20 лет лишения свободы, я думаю, что мы забудем об этом виде преступления буквально через несколько месяцев», – почеркнул Кузнецов, напомнив, что подобное ужесточение наказания уже срабатывало в России раньше. Так, в 2015 году в России приняли закон, вводящий лишение свободы на срок до шести лет за кражу денег с банковских карт при помощи специальных устройств.

«Чтобы противостоять этим рискам, в нашей стране нужно создать единые стандарты реагирования на инциденты, а также развивать обмен информацией между частными компаниями и органами власти, особенно в случае массовых кибератак», – добавил Кузнецов.

По его мнению, отсутствие обязательных правил позволяет преступникам достигать своих целей и регулярно похищать достаточно крупные суммы из разных организаций. В связи с этим он отметил важность срочного решения данного вопроса, подчеркнув, что сейчас полномочий устанавливать такие правила нет ни у одного из российских ведомств.

«У себя в Сбербанке мы такие правила внедрили, но мы не можем сделать их обязательными для всех», – сказал зампред правления банка.

«Клиенты нашего банка все еще получают очень большое количество мошеннических звонков, примерно 12 тыс. в неделю, а еще в начале 2019 года их было 7-8 тыс. в неделю – это очень большая разница», – также сообщил Кузнецов.

Он рассказал, что Сбербанк в режиме реального времени видит, откуда идут звонки мошенников. «Есть случаи, что мы их фиксируем из конкретных мест лишения свободы. Сегодня этой проблемой обеспокоены и руководство ФСИН, и руководство правоохранительных органов, и ФСБ. Очень надеюсь, что вместе мы сможем этот тренд постепенно переломить», – сказал Кузнецов.

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