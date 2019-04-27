Названы три тренда в области киберпреступлений

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что при противодействии киберпреступлениям нужно сконцентрироваться на борьбе с DDoS-атаками, утечками данных и мошенничеством с использованием социальной инженерии.

«Первая область – DDoS-атаки, они действительно увеличились, и качество их изменилось, их достаточно сложно детектировать сегодня в широком смысле слова. Второе направление – утечка данных. Мы фиксируем сегодня, что в этом направлении развивается целый рынок, когда происходит утечка данных», – пояснил Кузнецов, передает РИА «Новости».

Третьим трендом является мошенничество, связанное с методами социальной инженерии, отметил он.

«Россия уникальная страна, уровень доверия населения ко всему тому, что делается государственными институтами, корпорациями очень высокий. Это плюс, но мошенники используют эту уникальность российского населения, и особенно пожилого населения», – добавил Кузнецов.

В апреле «Ростелеком» сообщил, что в 2018 году количество кибератак в России увеличилось почти вдвое, а бюджет российского сегмента «скрытой сети» и хакеров превысил 2 млрд рублей.