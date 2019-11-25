Выяснилось, как изменились киберпреступления за год

Число случаев мошенничества по картам в магазинах и банкоматах в 2019 году снизилось на 73%, большая часть атак относится к приемам социальной инженерии, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского» и «Райффайзенбанка».

«Среди сходящих на нет трендов 2019 года – POS- и ATM-мошенничества. Это связано не только с распространением карт с чипом, но и с ростом популярности NFC-транзакций, электронных кошельков и систем мгновенных межбанковских переводов. По данным «Райффайзенбанка», объем мошенничеств с картами, скомпрометированными в торговых сетях или банкоматах, в 2019 году снизился на 73%», – отмечается в исследовании, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 70% мошенничеств с картами в 2019 году пришлись на социальную инженерию. Мошенники используют звонки с подменных номеров, просят поставить «защитное» ПО, перевести деньги на безопасный счет или вычисляют данные учетной записи.

Для борьбы с атаками банки могут в том числе приостановить транзакцию, в случае, если вместе с приложением банка запущено ПО для удаленного управления. Вместе с тем в исследовании отмечается, что только сам пользователь может гарантированно противостоять мошенникам.

«В этом году мы действительно наблюдаем всплеск атак с использованием социальной инженерии. Менее 40% пользователей в России не сталкивались сами и не слышали от знакомых и близких о случаях потери денег из-за действий телефонных мошенников», – подчеркнул глава направления Kaspersky Fraud Prevention Максим Федюшкин.

Также эксперты установили снижение числа CNP-мошенничеств на 15%, когда владелец карты не присутствует в месте проведения оплаты.

«Это не значит, что CNP-транзакции ушли в прошлое: мошенники обращаются к менее защищенным финансовым и торговым платформам. Полученные карточные данные используются для того, чтобы расплачиваться в онлайн-магазинах. Часто этот тип атак соединяется с техниками социальной инженерии», – уточнили эксперты.

Ранее в ноябре сообщалось, что мошенники начали красть данные клиентов российских банков, похищая информацию через доступ к рабочей почте сотрудников банков.