Гуайдо собрался призывать к усилению давления на Россию

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20 января, понедельник  |  Последнее обновление — 05:55  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Объявление о начале «ликвидации» Украины сильно запоздало

«Период независимости мы потеряли», – сокрушалась ТимошенкоФото: VALENTYN OGIRENKO/Reuters
Украина попала под внешнее кураторство, все используют ее как хотят, заявила Юлия Тимошенко. И хотя громкие слова относятся ко всему периоду независимости Украины, у критической атаки есть конкретный адресат – президент Зеленский. Эксперты отмечают: у Тимошенко нет оснований выступать в роли борца с внешним управлением, а у самой Украины на многие годы выплат по кредитам нет шансов на самостоятельную политику. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

Глеб Простаков, журналист
Украина в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий. Его уже прозвали «кодексом рабовладельцев». Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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                 20 января 2020, 03:57
              Фото: Goktay Koraltan/ZUMA/
              Global Look Press
              Текст: Антон Никитин

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              Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью испанскому изданию La Razon пообещал настаивать на усилении международного давления на Россию, чтобы Москва отказалась от поддержки президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

              «Было бы проще решить его [кризис], если бы не было столько кубинских агентов, занимающихся разведкой и контрразведкой в ВС [Венесуэлы], и если бы [президент Николас] Мадуро не имел бы поддержки России, которая осуществляется через пропаганду и дипломатию. Мы будем настаивать на применении механизмов давления, дипломатических и закулисных в отношении России», – цитирует Гуайдо ТАСС.

              Напомним, США призывают к свержению президента Венесуэлы Мадуро, поддерживая лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо, который провозгласил себя новым руководителем Боливарианской Республики. Накануне Мадуро заявил о готовности к диалогу с США.

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